Başkan Zeyrek, Manisa'yı Halkla Birlikte Yönetiyor - Son Dakika
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Politika

Başkan Zeyrek, Manisa'yı Halkla Birlikte Yönetiyor

Başkan Zeyrek, Manisa\'yı Halkla Birlikte Yönetiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Zeyrek, halkın görüş ve önerilerini dikkate alarak Manisa'nın geleceğini şekillendireceklerini vurguladı.

13.01.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
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Manisa'yı Manisalılarla birlikte yönetme anlayışını, göreve geldiği ilk günden bu yana benimseyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, halkla iç içe olmaya devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Karaköy'e giden Başkan Zeyrek, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak Manisa için hayata geçirilen projeleri paylaşıp onların görüş ve önerilerini dinledi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren halkla bir araya gelmeye devam eden Başkan Zeyrek, Karaköy'de İzmir Caddesi ve Kumludere Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri yaptı. Başkan Ferdi Zeyrek, iş yerlerini tek tek gezerek hayırlı işler diledi. Samimi ve sohbet havasında geçen ziyaretlerde, Başkan Zeyrek, kente değer katacak sosyal destek projeleri, yeni otopark yatırımları, toplu ulaşım düzenlemeleri ve dere temizlikleri hakkında bilgiler verdi. Okula giden öğrencilerle özel olarak ilgilenip onlara başarı dileyen Zeyrek, simit alıp bir kahvehaneye de uğrayarak kahvaltısını Manisalılarla birlikte yaptı.

"Manisalıların kararına saygı duyuyoruz"

Halkın görüş ve önerilerini dikkate alarak Manisa'yı geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Kırmızı yol uygulamasına ilişkin başlattığımız anket çalışması devam ediyor. Bu konuda nihai kararı Manisalılar verecek, biz de onların isteğini yerine getireceğiz. Ayrıca, trafiği rahatlatacak Cider'in oradaki yolu açacağız. Çok az kaldı. Orayı açınca alternatif yol oluşturulacak. Servislerin birçoğunu oraya yönlendirip oradan şehre girmesini isteyeceğiz. Şehir büyüyor ama yollar aynı. Buraya 10 kat vermek bir şey ifade etmiyor. Onun yolu ve alt yapısı sağlanamayınca trafik oluşuyor. O yüzden ölçekli büyüyeceğiz" dedi.

"6 yeni otopark geliyor, ulaşım sorunları çözülüyor"

Manisa'nın otopark ihtiyacını karşılamak için 2025 yılında 6 yeni otoparkın inşaatına başlayacaklarının müjdesini veren Zeyrek, projelerin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Toplu ulaşımla ilgili geçmiş yatırımların yetersizliklerine de değinen Zeyrek, "Elektrikli otobüslerimizin teknolojisi artık günümüz şartlarını karşılamıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrikli otobüsümüzün bir tanesi yandı. Şarj istasyonu da yandı. Onların teknolojileri çok eskide kalmış. Bataryalarını değiştirmek istiyorum, bir tane batarya 7 milyon 500 bin lira. Otobüsten pahalı. Zamanında bu yatırım çok yanlış yapılmış bir yatırım. O günün teknolojisiyle daha iyileri alınabilirmiş. Ama bunlar tercih edilmiş. Başka yerde şarj olmuyor. O yüzden çevre illerden araç getiriyoruz şarj istasyonu yapılıncaya kadar. 15 tane daha otobüsümüz de geliyor şu anda. Yeni yatırımlarla ulaşımda sıkıntıları kısa sürede aşacağız" diye konuştu.

"300 kilometre dere temizliği yaptık"

Manisa'da çevreye duyarlı projelerle öne çıkan Başkan Zeyrek, dere temizlik çalışmalarına dikkat çekti. Zeyrek, "Şimdiye kadar 300 kilometre dere temizliği gerçekleştirdik. İstasyonun oradan Tabak Deresi geçiyor. Dereyi bir kazdık, kamyon geçecek yerde 50 santim boşluk kalmış. Dağdan gelen cüruflar birikmiş, kamyon geçebilecek yerde küçücük yer kalmış. Bu tıkanıklıkları gidererek hem çevreyi koruyor hem de taşkın risklerini ortadan kaldırıyoruz" dedi.

"Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Zeyrek, Manisa halkının istek ve taleplerini doğrudan dinleyerek bu doğrultuda hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Zeyrek, Kendi, yurttaşlarla birlikte yönettiklerini ve her isteği kendileri için bir yol haritası olduğunu belirterek, halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediğinin altını çizdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Zeyrek, Manisa'yı Halkla Birlikte Yönetiyor - Son Dakika

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