Başkan Zorluoğlu Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Zorluoğlu Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

15.06.2022 14:19
Başkan Zorluoğlu Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Bu sene yol senesi' sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Bu sene yol senesi' sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyor. Bu kapsamda Beşikdüzü ilçesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, yapımı tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle çalışmaları yerinde incelerken, halkın talep ve sorunlarını da birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bulduğu her fırsatta ilçeleri ziyaret etmeye özen gösteren Başkan Zorluoğlu'nun bugünkü durağı Beşikdüzü ilçesi oldu. Zorluoğlu, ziyaret kapsamında ilk olarak Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Zorluoğlu daha sonra beraberindeki TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, daire başkanları ve kendine eşlik eden mahalle muhtarları ile birlikte ilçeye bağlı Aksaklı, Denizli, Seyitahmet ve Beşikdağı mahallelerinde altyapıları tamamlamadan yollarda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

İncelemelerinin ardından çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Bilindiği üzere bu seneyi yol senesi ilan ettik ve doğrultuda etkin çalışma yürütmekteyiz. Ekiplerimiz Ortahisar'da ve ilçelerde asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor. İlçelerimizde batı ve doğu olmak üzere iki ayrı ekibimiz aynı anda çalışıyor. 2022 yılında Ortahisar ilçemiz hariç olmak üzere yaklaşık 120 bin ton bir asfalt, 110 bin metreküp de beton programımız var. Halkımıza uzun yıllar hizmet edecek, özenli ve kaliteli hizmetler yapmak adına mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Beşikdüzü ilçemizde de şu ana kadar toplam 4 bin 296 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Eksik kalan yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Mahalle muhtarları, Beşikdüzü'ne gelerek çalışmaları yerinde gören Başkan Zorluoğlu'na hassasiyeti nedeniyle teşekkür ettiler. Beşikdüzü ilçesi sakinleri de Başkan Zorluoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Mahallelerinin yollarının yenilenmesi nedeniyle mutlu olduklarını belirten Beşikdüzülüler, "Başkanımız seçildiği günden itibaren birçok kez ilçemizi ziyaret etti. Sorunlarımızı rahatlıkla kendisine anlatabiliyoruz. Başkanımıza ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - TRABZON

Başkan Zorluoğlu Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Zorluoğlu Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Zorluoğlu Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

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Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Beşikdüzü, Hisarcık, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Zorluoğlu Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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