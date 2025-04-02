Başkanlar nikah masasına oturdu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kısa bir süre önce evlilik kararı aldı. Bu kararı Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit yaptığı, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" açıklamasıyla duyurdu.

NİKAH TARİHİ ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Aras ile Köksal, 6 Nisan'da yapılacak nikahlarını CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı alması ve kurultayın 6 Nisan'da yapılacak olması nedeniyle öne çekmişti.

"GÜZEL GELECEĞİ İNŞAA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Ailemizin huzurunda, Menteşe Konakaltı Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarımızı birleştirdik. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla Gonca Köksal & Ahmet Aras" ifadelerine yer verdi.