Batı Trakya'ya Dışişleri düzeyinde ziyaret - Son Dakika
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Batı Trakya'ya Dışişleri düzeyinde ziyaret

23.07.2022 20:58
Batı Trakya'ya Dışişleri düzeyinde ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 27. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 27. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 27. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere 24 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakan Yardımcımız ziyaret sırasında, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i kabul edecek, Dr. Sadık Ahmet'i anma etkinlikleri vesilesiyle Azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, ayrıca merhum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kabrini ve ailesini ziyaret edecektir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yavuz Selim Kıran, Sadık Ahmet, Batı Trakya, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Batı Trakya'ya Dışişleri düzeyinde ziyaret - Son Dakika

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