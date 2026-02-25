Batman\'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da düzenlenen Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi Tanıtım Programı "Batman Modeli" lansman programına katıldı.

Ramazan ayını tebrik eden Bakan Göktaş, mübarek ayın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi. Batman'da başlatılan projeyle bağımlılıkla mücadelede sahayı güçlendirecek yeni bir adım attıklarını belirten Göktaş, bağımlılığın sadece bir tedavi süreci olarak değil; önleme, erken müdahale, psikososyal destek ve sosyal uyumu kapsayan çok boyutlu bir destek mekanizması olarak ele alındığını ifade etti. Bağımlılığın tüm dünyada toplumların geleceğini etkileyen kritik bir risk alanı olduğunu vurgulayan Göktaş, tütün, alkol, madde, kumar ve bahis bağımlılığının yanı sıra dijital oyun, ekran ve sosyal medya kaynaklı davranışsal bağımlılıkların da giderek arttığına dikkat çekti. Bakan Göktaş, bağımlılığın yalnızca bireyin sağlığını değil; eğitimden çalışma hayatına, aile bütünlüğünden kamu düzenine kadar geniş bir alanı etkilediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımlılığın her türüyle mücadele konusundaki kararlılığına işaret eden Göktaş, Bakanlık olarak koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduklarını söyledi. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında özellikle dijital bağımlılık tehdidine karşı çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile 81 ilde 1 milyon 350 bin vatandaşa ulaşıldığını ifade etti. Yenilenen Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle 18 yaş üstü bağımlı bireylerin aileleriyle birlikte topluma güçlü şekilde katılımını hedeflediklerini aktaran Göktaş, aile eğitim programları, dijital farkındalık atölyeleri ve sosyal risk haritalarıyla risklerin mahalle ve ilçe ölçeğinde takip edildiğini kaydetti.

Batman'da pilot uygulaması başlatılan projeyle risk tespitinden tedaviye, rehabilitasyondan sosyal uyuma ve istihdama kadar tüm süreçlerin tek bir yapı içinde yürütüldüğünü belirten Göktaş, projenin merkezinde aileyi koruyan ve güçlendiren bir yaklaşımın yer aldığını dile getirdi. Valilik koordinasyonunda oluşturulan ekiplerin yaklaşık 200 haneye ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Göktaş, değerlendirmelerin yalnızca bağımlı birey üzerinden değil, hanedeki tüm fertler dikkate alınarak yapıldığını söyledi. İhtiyaç sahiplerinin sosyal yardım ve bakım hizmetlerine yönlendirildiğini belirten Bakan Göktaş, çocuk ve gençlerin eğitimden kopmaması için destek sağlandığını, ücretsiz kreş imkanlarının devreye alındığını ve hanelerin ekonomik dayanıklılığını artıracak istihdam desteklerinin sunulduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, Batman'da başlatılan pilot uygulamanın kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, amaçlarının bağımlılıkla mücadelede tek seferlik müdahaleler yerine kalıcı sosyal güçlenme sağlamak olduğunu kaydetti. Programa katkı sunan kurumlara, saha personeline ve paydaşlara teşekkür eden Göktaş, aileyi güçlendiren her politikanın bağımlılıkla mücadelede kalıcı sonuçlar doğuracağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Esentepe Külliyesi'ndeki programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. - BATMAN