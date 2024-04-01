Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezini kazanan DEM Parti, 5 ilçenin tamamını kaybetti.
Batman'da resmi olmayan sonuçlara göre Sason ilçesinde AK Parti adayı İrfan Demir, Kozluk'ta AK Parti adayı Veysi Işık, Gercüş'te AK Parti adayı Gündüz Günaydın, Beşiri'de Yeniden Refah Partisi adayı Alparslan Karabulut, Hasankeyf ilçesinde ise CHP adayı Hamit Tutuş kazandı. Batman il merkezini kazanan DEM Parti, beldelerde de umduğunu bulamadı. 5 beldeden sadece Beşiri'nin İkiköprü beldesini kazanan DEM Parti, Yücebağ'da belde başkanlığını AK Parti adayı Abdullah Bil'e, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesini AK Parti adayı Fırat Karabulut'a, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesini Yeniden Refah Partisi adayı İmadeddin Ekmiş'e, Balpınar beldesini de HÜDA PAR adayı Samir Özkan'a kaptırdı. - BATMAN
Son Dakika › Politika › Batman'da DEM Parti il merkezini kazandı, ancak 5 ilçeyi kaybetti - Son Dakika
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
CHP'nin Mahalli İdareler Seçimleri'nde elde ettiği başarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki komşuları tarafından da kutlandı. Özel'in Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesindeki komşuları, CHP'nin seçimlerdeki başarısını kutlamak için gün boyu kutlama yaparak, siteye dev pankart astı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, 360 şahıs tespit edildi ve 48 araç trafikten men edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?