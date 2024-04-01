Batman\'da DEM Parti il merkezini kazandı, ancak 5 ilçeyi kaybetti

CHP'nin damgasını vurduğu yerel seçimlerde kadın adaylar öne çıktı

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.