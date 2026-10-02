Batman'da Emekliler Lokali'nin ilk çivisini Vali Ekrem Canalp çaktı - Son Dakika
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Batman'da Emekliler Lokali'nin ilk çivisini Vali Ekrem Canalp çaktı

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Batman\'da Emekliler Lokali\'nin ilk çivisini Vali Ekrem Canalp çaktı
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Batman'da emekliler için 5 ayrı noktada kurulması planlanan Emekliler Lokali'nin ilk çivisi Kine Em Parkı'nda çakıldı. Vali Ekrem Canalp ilk çiviyi çaktı; sağanak yağışa rağmen konuşmasını sürdürdü ve protokol üyeleri de ıslandı.

Batman'da emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla 5 farklı noktada hayata geçirilmesi planlanan Emekliler Lokali projesinin ilk adımı Kine Em Parkı'nda atıldı.

Batman'da emeklilerin bir araya gelerek sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanların oluşturulması amacıyla planlanan Emekliler Lokali projesinde çalışmalar başladı. Kine Em Parkı'nda düzenlenen çivi çakma töreninde ilk çiviyi çakan Vali Canalp, Batman'ın 5 farklı noktasında yapılması planlanan Emekliler Lokali projesinin ilk adımını Kine Em Parkı'nda attıklarını söyledi. Emeklilerin bir araya gelerek hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanların oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Canalp, projenin tüm emeklilere hayırlı olmasını diledi.

Tören sırasında etkili olan sağanak yağış nedeniyle renkli anlar yaşandı. Yoğun yağışa rağmen konuşmasını yağmur altında sürdüren Vali Canalp'ın yanı sıra protokol üyeleri de sırılsıklam oldu. Yağışa rağmen törene devam edilmesi ve protokol üyelerinin yağmur altında ıslanması, çevrede bulunan vatandaşların da yüzünü güldüren görüntüler oluşturdu.

Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen ise emeklilere yönelik projeye verdiği destekten dolayı Vali Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

Törene Vali Ekrem Canalp, Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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