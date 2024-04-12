Batman\'ın Sason ve Yücebağ Belediye Başkanları Göreve Başladı

Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır

İran'ın İsrail'e 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Gazze'de uzun süredir İsrail ordusu ile savaşan Filistinli grup, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" ifadelerini kullandı.