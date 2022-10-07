Batman politika: Batman Valisi Canalp, iki günde 30 köy gezdi - Son Dakika
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Batman politika: Batman Valisi Canalp, iki günde 30 köy gezdi

07.10.2022 11:41
Batman politika: Batman Valisi Canalp, iki günde 30 köy gezdi

Gelen Batman haberlerine göre Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesi temaslarında iki günde 30 köyü dolaşarak köylerde yaşan vatandaşların ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesi temaslarında iki günde 30 köyü dolaşarak köylerde yaşan vatandaşların ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Sason temaslarında Muş sınırında bulunan Dörtbölük köyü ile başlayan Vali Ekrem Canalp, orada organik köy kahvaltılıkları ile köydeki vatandaşlar ile birlikte kahvaltı yaparak sorunlarını dinledi. Ardından Dağçatı köyüne geçen Vali Canalp, orada köy heyeti olarak yöresel köy kıyafetleriyle köydeki kadın heyeti tarafından karşılandı. Dağçatı köyünde köydeki kadınlar ve çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Canalp, ardından ilk günkü köy gezisinde sırasıyla Dikbayır köyü, Soğanlı köyü, Suarkı köyü, Kulaksız köyü, Geçitli köyü, Yiğitler köyü, Güvercinlik, Gürgenli köyü, Topluca köyü, Dereköy, Dereiçi köyü, Umurlu, Cevizli köylerinde vatandaş ve köy muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ekrem Canalp'ın ikinci günkü köy ziyaretlerinde 3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan köy ve mezraları dolaşarak orada bulunan vatandaş ve muhtarların taleplerini dinledi. İki günde 30 köy ve birçok mezra dolaşan valinin temposuna yetişmeye çalışan il ve ilçelerdeki kurum amirlerinin hayli yorgun olduğu görüldü. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Batman, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman politika: Batman Valisi Canalp, iki günde 30 köy gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman politika: Batman Valisi Canalp, iki günde 30 köy gezdi - Son Dakika
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