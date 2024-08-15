Batman Valisi Ekrem Canalp, mezraların köy statüsüne kavuşmasını kutladı - Son Dakika
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Politika

Batman Valisi Ekrem Canalp, mezraların köy statüsüne kavuşmasını kutladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, mezraların köy statüsüne kavuşmasını kutladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bulunan Elagöz ve Keçiler köylerinin mezra statüsünden köy statüsüne geçmesi sevincini köylülerle paylaştı. Vali Canalp, köy muhtarları ve köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyerek yetkililere iletti.

15.08.2024 09:22
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde Mereto Dağı eteklerinde bulunan iki mezranın köy statüsüne kavuşmasının ardında köylülerle biraraya geldi.

Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesinde mezra iken İçişleri Bakanlığınca köy statüsüne kavuşturulan Elagöz ile Keçiler köylerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Elagöz ve Keçiler köylerinde köy muhtarlar ve köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Canalp, mezraların köy statüsüne kavuşması sevincine ortak oldu.

Köy muhtarları ve köy sakinleri tarafından iletilen sorun ve talepleri dinleyen Vali Canalp, iletilen taleplerin yerine getirilmesi hususunda yetkililere gerekli talimatlarda bulunarak köylerden ayrıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Batman Valisi Ekrem Canalp, mezraların köy statüsüne kavuşmasını kutladı - Son Dakika

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