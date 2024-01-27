Battal İlgezdi\'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuş, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin tasfiye edildiğini öne sürmüştü. İlgezdi'yi Kılıçdaroğlu'nun arayarak istifa kararını doğru bulmadığını söylediği iddia edildi.

"KILIÇDAROĞLU ARADI, İSTİFAYI DOĞRU BULMADIĞINI SÖYLEDİ"

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden bildirdiği gelişmeye göre Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yarkadaş sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"KILIÇDAROĞLU, BATTAL İLGEZDİ'Yİ ARADI… CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün zehir zemberek bir açıklama yaparak partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi aradı ve 'İstifa kararını doğru bulmadığını, bu tavrın CHP'ye zarar verdiği'ni söyledi."