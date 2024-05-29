Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek çalışmaların ara vermeden devam edeceğini belirtti.

29.05.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Son olarak Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulunan Başkan Taşkın, "Çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek" dedi.

Battalgazi'de yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmak amacıyla ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulundu. Her mahalleyi yuvaları olarak gördüklerini belirten Başkan Taşkın, "Çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek. Çıtayı daha yukarı taşımak için bütün ekibimle gayret içerisinde olacağız" dedi.

Başkan Taşkın: "Depremin izlerini iki yıl içerisinde sileceğiz"

Sorunların farkında olduklarını ve bir an önce çözmek için ortak akılla hareket edeceklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Muhtarımızla sıkı irtibat halindeyiz. Sorunları neler, neler yapılmalı bunun çalışmasını yapıyoruz. Doğal gazla ilgili sorunlar ve doğal gazda kalan eksiklikler tamamlanacak. Kısa süre içerisinde caminin çevresini düzenleyeceğiz. Yine eski belediye binamızla ilgili bir çalışmamız olacak. Kırsal bölgelerde çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Kış şartlarından dolayı kırsalın yolları daha çok tahribata uğramış bir halde oluyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah bu ayın sonunda dağ köylerimizdeki acil sorunları, yol işlerini bitirdikten sonra ova köylerimizde, mahallelerimizdeki eksik kalan yolların; kış şartları, doğal gaz çalışmaları ve çeşitli nedenlerle bozulan yolların çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz. Belediye sizin eviniz. Biz sizlerin yerine emanetçiyiz. Muhtarımızla, mahalle başkanımızla hep birlikte irtibat halinde sorunlarımızı yerinde göreceğiz; halisane ve samimi bir şekilde sorunları çözeceğiz. Her mahallemiz bizim evimizdir, yuvamızdır. Bu anlayışla yaklaşıyoruz. Müsterih olun; Allah'ın izniyle bu zor günleri de geride bırakacağız. Çarşı merkezinde çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yılbaşına doğru çarşı inşaatları büyük oranda bitmiş olacak. Belki iki, üç bin esnafımız iş yerine geçmiş olacak. Saray Mahallesi'ndeki yerinde dönüşüm çalışmaları da hızlanacak. Yine Niyazi Mısri bölgesi çevresindeki mahallelerimizde en kısa zamanda kazma vurulacak. İki yıl içerisinde Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin öncülüğünde depremin izlerini silerek şehrimizi modern bir hale getirmiş olacağız. Temizlik çalışmamız, fen işlerimiz, sosyal çalışmalarımız, tesislerdeki çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek; çıtayı daha yukarı taşımak için hep birlikte bütün ekibimle büyük gayret içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Basri Türkeş, Başkan Taşkın'ı mahallelerinde ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Başkanımız mahallemizi ziyaret ederek sorunları bizden dinledi. Bizler taleplerimizi ilettik ve kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağına eminiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" sözlerini kullanırken Hasırcılar Mahallesi sakini Şükrü Gezen ise, "İlk geldiği günden beri başkanımız ve ekibi Battalgazi'miz ve şehrimize faydalı olmak için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Rabbim hayırlı hizmetlerde muvaffak eylesin. Başkanımız hep sahada. Bugün de köyümüzün problemlerini yerinde görmek için sahada. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement