Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Son olarak Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulunan Başkan Taşkın, "Çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek" dedi.

Battalgazi'de yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmak amacıyla ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hasırcılar Mahallesi sakinleriyle istişarelerde bulundu. Her mahalleyi yuvaları olarak gördüklerini belirten Başkan Taşkın, "Çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek. Çıtayı daha yukarı taşımak için bütün ekibimle gayret içerisinde olacağız" dedi.

Başkan Taşkın: "Depremin izlerini iki yıl içerisinde sileceğiz"

Sorunların farkında olduklarını ve bir an önce çözmek için ortak akılla hareket edeceklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Muhtarımızla sıkı irtibat halindeyiz. Sorunları neler, neler yapılmalı bunun çalışmasını yapıyoruz. Doğal gazla ilgili sorunlar ve doğal gazda kalan eksiklikler tamamlanacak. Kısa süre içerisinde caminin çevresini düzenleyeceğiz. Yine eski belediye binamızla ilgili bir çalışmamız olacak. Kırsal bölgelerde çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Kış şartlarından dolayı kırsalın yolları daha çok tahribata uğramış bir halde oluyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah bu ayın sonunda dağ köylerimizdeki acil sorunları, yol işlerini bitirdikten sonra ova köylerimizde, mahallelerimizdeki eksik kalan yolların; kış şartları, doğal gaz çalışmaları ve çeşitli nedenlerle bozulan yolların çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz. Belediye sizin eviniz. Biz sizlerin yerine emanetçiyiz. Muhtarımızla, mahalle başkanımızla hep birlikte irtibat halinde sorunlarımızı yerinde göreceğiz; halisane ve samimi bir şekilde sorunları çözeceğiz. Her mahallemiz bizim evimizdir, yuvamızdır. Bu anlayışla yaklaşıyoruz. Müsterih olun; Allah'ın izniyle bu zor günleri de geride bırakacağız. Çarşı merkezinde çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yılbaşına doğru çarşı inşaatları büyük oranda bitmiş olacak. Belki iki, üç bin esnafımız iş yerine geçmiş olacak. Saray Mahallesi'ndeki yerinde dönüşüm çalışmaları da hızlanacak. Yine Niyazi Mısri bölgesi çevresindeki mahallelerimizde en kısa zamanda kazma vurulacak. İki yıl içerisinde Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin öncülüğünde depremin izlerini silerek şehrimizi modern bir hale getirmiş olacağız. Temizlik çalışmamız, fen işlerimiz, sosyal çalışmalarımız, tesislerdeki çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek; çıtayı daha yukarı taşımak için hep birlikte bütün ekibimle büyük gayret içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Basri Türkeş, Başkan Taşkın'ı mahallelerinde ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Başkanımız mahallemizi ziyaret ederek sorunları bizden dinledi. Bizler taleplerimizi ilettik ve kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağına eminiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" sözlerini kullanırken Hasırcılar Mahallesi sakini Şükrü Gezen ise, "İlk geldiği günden beri başkanımız ve ekibi Battalgazi'miz ve şehrimize faydalı olmak için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Rabbim hayırlı hizmetlerde muvaffak eylesin. Başkanımız hep sahada. Bugün de köyümüzün problemlerini yerinde görmek için sahada. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu. - MALATYA