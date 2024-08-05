Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, market denetimlerine katıldı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, market denetimlerine katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, market denetimlerine katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, zabıta ekipleriyle marketlerde denetime çıktı. Ürünleri tek tek kontrol eden Başkan Taşkın, 'Vatandaşımızın güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi sürdüreceğiz' dedi.

05.08.2024 12:30  Güncelleme: 12:31
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, zabıta ekipleriyle marketlerde denetime çıktı. Ürünleri tek tek kontrol eden Başkan Taşkın, "Vatandaşımızın güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından rutin olarak yapılan market denetimlerine Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da katıldı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına ve son kullanım tarihlerine bakan Başkan Taşkın, market çalışanlarına uyarılarda bulundu. Marketteki ürünleri tek tek inceleyen Başkan Taşkın, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet edip herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken Başkan Taşkın kurallara uyan market çalışanlarına teşekkür etti.

"Hemşerilerimizin sağlığı için denetimlerimiz devam edecek"

Market denetimlerinin her zaman devam edeceğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bugün yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuz durumda karşılaşmadık. Biz de memnun oluyoruz bu şekilde. Mukayese ettiğimiz ürünlerden raftaki fiyatla kasa fiyatları da aynı çıktı, tarihi geçmiş ürünlerle de karşılaşmadık. Denetimleri yapmamızdaki amacımız hemşerilerimizin güven içinde alışveriş yapabilmesi. Hem fiyat istikrarı hem de özellikle gıda malzemelerin son kullanma tarihleri bizim denetimlerimizde esas noktalardır. Bugün de markette yapmış olduğumuz bu denetim sorunsuz sonuçlandı. Bu disiplininizi muhafaza etmenizi istirham ediyorum. Battalgazili hemşerilerimiz bilsinler ki bizler sürekli denetimler yapıyoruz. Olur ki bir yerlerde sorun çıkarsa bizim çağrı merkezimiz var. Hemşerilerimiz bize çağrı merkezimizden fevkalade rahatlıkla ulaşabilirler ve ekiplerimiz anında gerekeni yapacaktır. Hemşerilerimizin sağlığı bizler için en önemli konu. Raflarda bulunmaması gereken gıda maddelerini kaldırması sağlanırken fahiş fiyat uygulayanlara da acımıyoruz. Fiyat istikrarının sağlanması da önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Ekiplerimiz her zaman sahada ve denetimlerimiz sürecektir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, market denetimlerine katıldı - Son Dakika

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