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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği'ni Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Güder, yapılan istişarelerde bölgedeki hizmetlerin hızlı ve seri bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği\'ni Ziyaret Etti
28.12.2023 - 14:10,
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Doğan, dernek üyeleri ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Başkan Güder'e AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de eşlik etti.

Bir araya gelindiğinde çok güzel işlerin yapılabileceğini gösterdiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Biz birbirimize sahip çıktığımız müddetçe anlam kazanıyoruz, önem kazanıyoruz. Birbirimizden uzaklaştıkça gücümüzü yitiriyoruz. Şehit Fevzi'de Hiç kimsenin cesaret edemediği, yapmadığı yerde biz gittik, evleri yıktık. 700 tane vatandaşımızın evini yeniledik. Derme Deresi'ni temizledik ve orada güzel binalar yaptık. Şu an müteahhitler yavaş yavaş o bölgeye giriyorlar, girecekler. Battalgazi Mahalle'mizde mahkemelik yerler vardı; onları çözdük. Bu bölgelere hizmeti hızlı ve seri bir şekilde getirmek gerekiyor. Bizim de hedefimiz bu. TOKİ'yi, binlerce konutu Orduzu'ya getirdik. Başka yerlerde bu konutları yapmayı düşünüyorlardı, biz Orduzu'ya getirdik. Diğer ilçelerde çevreyolunun altına konut götürülen yerler yok. Eskimalatya'ya konutları götürdük. Çarşı içerisinde de Allah'ın izniyle 2024'ün sonunda ticareti başlatacağız diye düşünüyorum. İnsanların dışarıya gitmesini istemiyoruz. Çarşı içerisinde alanın müsait olduğu yerlerde 15 bin ev yapılacak. Bu bölgelerde yıkılan ev sayısı fazla olan yerlerde biz kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz" dedi.

"Butür derneklere çok ihtiyacımız var"

Amaçlarının bu bölgelerin daha da gelişmesi, güzelleşmesi olduğunu belirten Başkan Güder, "Şu anda Hanımınçiftliği'yle ilgileniyoruz. İmar her şeyin başı. 25 bin dönümlük bir alanda imarımızı bitirdik. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bizim çevreyi kesinlikle güzelleştirmemiz lazım. İnşallah bu kuşak yolu bittiğinde bu bölgelerin kıymetleri çok artacak. Biz de elimizden gelen gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, birinci önceliğimiz dediğimiz bölgedeki insanlara hizmeti biraz daha fazla götürmeye çalışmak. Orduzu'da gençlik merkezimizi oluşturduk. İnşallah TOKİ'de de gençlik merkezi açıyoruz. Özellikle bizim bölgemizin çocuklarına sahip çıkmamız lazım. Bizim bu tür derneklere çok ihtiyacımız var. Biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu tür mekanları hepimizin güzelleştirmesi lazım. İnşallah devam edersek biz yine sizin emirlerinizde olacağız. Çok şükür, 'bizim ihtiyacımız vardı, sizden istedik, siz bizim ihtiyacımıza cevap vermediniz' şeklinde kimseyle karşılaşmadım. Zaruri ihtiyaçları olan imkanı olmayan hemen hemen her eve girdik; ihtiyaçlarını karşıladık" diye konuştu.

STK'ların önemine değinen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, " Osman Başkan'ımızla birlikte her zaman böyle kuruluşların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim etsin" dedi. Kutanlılar Derneği Başkanı Mehmet Doğan da, "Bizleri onurlandırdığından dolayı Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oldular" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Kutanlılar Derneği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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