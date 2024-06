Battalgazi Belediye Başkanı Sosyal Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, geniş spor alanları, fitness, sauna, yüzme havuzu ve çeşitli kurslar ile her türlü ihtiyaca cevap veren Çöşnük Mahallesi'nde yer alan Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Tesiste yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alarak incelemelerde bulunan Başkan Taşkın, tesisin tam donanımlı hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Taşkın: "Sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz"

Vatandaşların ihtiyaçlarını anlayarak onlara daha iyi hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Burayı, gençlerimizden yaşlılarımıza kadar her yaştan insanımıza hitap eden, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapan önemli bir mekan olarak görüyoruz. Bizler için önemli olan, sadece altyapı ve fiziki yapılar değil, bu gibi mekanlarda gerçekleştirilen etkinlikler ve sunulan hizmetlerdir. Bu nedenle, sosyal yaşam merkezimizde düzenlenen etkinliklerin çeşitliliğini artırmak ve kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Burası, gencimizden yaşlısına hemşerilerimizin bir araya gelip dostluklar kurabileceği, yeteneklerini keşfedebileceği, bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği bir tesistir. Bu merkezimizin her köşesi, her odası temizlik ve hijyen standartlarına uygun bir şekilde düzenlenmekte; gerçekleştirilen etkinlikler, düzenlenen kurslar ve sağlanan diğer hizmetler vatandaşlarımızın memnuniyetini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlanmaktadır. Battalgazi Belediyesi olarak, sosyal yaşam merkezimizde sunulan hizmetlerin en uygun fiyatlarla sunulmasına, hizmetlerimizin her kesimden insanımıza ulaşılabilir olmasını sağlamak için fiyatlandırmalarımızı titizlikle belirliyoruz. Amacımız, herkesin bu merkezden faydalanabilmesini sağlamak ve toplumsal katılımı artırmaktır. Yapacağımız çalışmalarla sosyal belediyecilik anlayışımızı Battalgazili hemşerilerimizle buluşturmaya, onların yaşam kalitelerini yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA