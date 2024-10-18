Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Temizlik İşleri Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Temizlik İşleri Personelini Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Temizlik İşleri Personelini Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Temizlik personelinin önemine vurgu yapan Taşkın, çalışmaya olan sevgi ve bağlılıklarının önemini belirtti.

18.10.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçenin dört bir yanını temizleyen ve daha temiz bir Battalgazi için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyaretinde, mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Taşkın, temizlik personellerinin önemine dikkat çekti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Siz dünyanın en güzel işini yapıyorsunuz. Sokakları, şehri temizliyorsunuz. İnsanların temiz bir sokakta yürümesi size bağlı. Temizlik dinin yarısıdır. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bu işi severek yapmalıyız. Evdeki temizlik anlayışımız ne ise sokakta, mahallede, köyde, şehirde de aynı anlayış içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Taşkın, çalışanların görevlerinin sadece temizlikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda güvenlik açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizler sokağın eminisiniz. Belediye başkanlarına şehrin emini denir, sizler de çalıştığınız sokağın, caddenin eminisiniz. Bir anne çocuğunu bakkala gönderdiğinde belediye personelini sokakta gördüğünde daha bir güvenle çocuğunu gönderebilir. Çalıştığınız sokakla bütünleşmeniz lazım. Gitmediğiniz gün aklınız orada kalacak. Sevdiğiniz iş dünyanın en önemli işidir. Bu işi sevmezseniz yapamazsınız. İşinizi severek yapın, iz bırakın. Hepimiz mesai arkadaşıyız. Battalgazi'yi hep birlikte güzelleştireceğiz" diye konuştu.

Ziyaret, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu artırırken, Başkan Taşkın'ın samimi yaklaşımı da çalışanlar tarafından takdirle karşılandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Temizlik İşleri Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika

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