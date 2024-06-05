Battalgazi Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Mayıs ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan toplantısında imar konuları ağırlıklı olmak üzere 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Kale Belediyesi ile kardeş belediye ilişkisi kurulmasına ilişkin protokolü imzalamak üzere Başkan Taşkın'a yetki verildi.

"Yaptığımız tasarrufla örnek olacağız"

Toplantıda tasarruf tedbirlerini sıkı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Kamu hukukunun korunmasında büyük bir hassasiyetimiz var. Bu hassasiyeti son görev gününe kadar devam ettireceğiz. Kamu araçlarının mesai dışında tahsisini ilk gün hemen kestik. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz kamu hizmeti için bir yerden bir yere gidecekse araçları kullanacak. Onun dışında israfa giriyor. Haftanın yedi günü 24 saat çalışan birimlerimiz de görevlerini yaparken israfı önleyecekler. Mesai bitiminde saat 5'te bütün makam araçları garajda kalacak. 2 aydır, saat 5'te işi biten tüm araçlar belediyede olacak şekilde bunu uyguluyoruz. Bütün arkadaşlarım harfiyen riayet ediyorlar, teşekkür ediyorum. Bunda ciddi bir tasarrufumuz var. Aracı olmayanlar kendi imkanlarını kullanacak. Benim de cebimde MOTAŞ kartım var. Aracım arızalanırsa otobüsü, minibüsü kullanırım. Bizler yaptığımız tasarrufla örnek olacağız. Türkiye'de bunu en iyi şekilde uygulayan belediye olduğumuzu düşünüyorum. Disiplin ve tasarrufla imkanların doğru bir şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz. Buralardan ettiğimiz tasarrufla hizmeti daha etkin bir şekilde götüreceğiz. Sosyal belediyecilik bizim işimizin yarısı. Bu uygulamalarımızla sosyal belediyeciliği etkin bir şekilde uygulayacağız" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını 3 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30'da gerçekleştirecek. - MALATYA