Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda imar konuları ve mali hesaplar görüşüldü.

02.05.2024 17:56  Güncelleme: 17:59
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Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapıldı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Mayıs ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Nisan ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan toplantısında ağırlıklı olarak imar konuları görüşülürken 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, "1. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi", "Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alım İşi", "Bitüm ve Muhtelif Yol Yapım Malzemesi Alım İşi" ve "Yaya Kaldırımı, Kilit Taşı ve Taş Duvar Yapımı İşi" ve GES Projesi için İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a yetki verilmesi kararlaştırıldı. Toplamda 21 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

Toplantının Battalgazi'ye ve Malatya'ya hayır ve bereket getirmesini dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Belediyemize yararı olan her işte olacağız. Battalgazi'mizi Türkiye'nin markası haline getirecek; bu doğrultuda projelerimizi oluşturacağız. Çalışmalarımıza devam ederken ilçemizin her köşesinde ne ihtiyaç varsa ona göre hareket ediyoruz. Yapılacak çalışmalar belediyenin öncülüğünde gelişiyor. Karşılaşacağınız her yerde kapıları biz açıyoruz, doğal gazı önce biz verdiğimiz, yüklendiğimiz yükümlülük ve taahhütle getiriyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizim en büyük önceliğimiz. İnşallah Battalgazi'mizin yararına olacak her şeyin peşinde olacağız; çözüm üreteceğiz, hizmet üreteceğiz" diye konuştu.

Toplantı sonrasında gündem dışı konularla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Taşkın, Battalgazi Belediyesi'nin borcunun 1 Nisan itibarıyla 120 Milyon 53 Bin TL olduğunu ifade etti.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını 5 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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