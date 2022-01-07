Battalgazi Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısının 2.birleşim 1.oturumunda bir araya gelerek, 19 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, 1.Başkan Vekili Zafer Kırçuval'ın başkanlığında Ocak ayı olağan toplantısının 2.birleşim 1.oturumunda bir araya geldi. Mazeret dilekçelerinin okunması ve yoklamanın ardından başlayan toplantıda, ilk olarak 1.birleşim 1.oturumun karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplam 19 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyona havale edildi.

Denetim komisyonuna üyeler seçildi

Battalgazi Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 1.fıkrası gereğince kapalı oylama şeklinde yapılan seçim sonucunda; Hadi Bayındır, Mehmet Ulaş, Yusuf Aksaç ve Ebru İnanç denetim komisyonuna seçildiler. 1.Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı Olağan toplantısı 3.birleşimin 1.oturumu için 10 Ocak Pazartesi günü saat 14: 00'te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek. - MALATYA