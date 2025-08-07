Battalgazi Belediyesi İkinci Oturumunu Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediyesi'nin Ağustos ayı ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Adil Demirel başkanlığında gerçekleştirildi. İmar konularının öne çıktığı toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2025 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturuma Meclis Başkanvekili Adil Demirel başkanlık etti. Gündemde, kentsel planlamaya yönelik düzenlemeler ön plandaydı. Ayrıca, Hüseyinbey ve Bahçebaşı mahallelerinde yapılacak plan değişiklikleri, parsel düzenlemeleri ve Yaygın Mahallesindeki GES projesine yönelik plan değişikliği ele alındı. Komisyon raporları doğrultusunda değerlendirilen 6 madde, meclis üyelerinin oylamasıyla karara bağlandı.

İmar ve çevre yatırımlarına dair önemli kararların alındığı toplantı, yeni projelerin önünü açacak adımlarla tamamlandı. Battalgazi Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısı, 2 Eylül Salı günü saat 14.00'da Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. - MALATYA