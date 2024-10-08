Battalgazi\'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası Başlıyor

Politika

Eğitimden spora, kültürden altyapı hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüten Battalgazi Belediyesi, ilçedeki sosyal hayatı canlandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası için başvurular başladı ve turnuvaya dair tüm detaylar netleşti.

Battalgazi Belediyesi, hayatın her alanında düzenlediği çeşitli programlarla ilçe halkını spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmeye devam ediyor. İlçede fark oluşturan projelere imza atan belediye, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası düzenliyor. Başvuruları başlayan turnuvaya katılmak isteyen takımlar, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası'nın 2. katında bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne giderek katılım formunu doldurup teslim edebilirler. Daha fazla bilgi almak isteyenler www.battalgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilir.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör, turnuvanın gençler için büyük bir fırsat sunduğunu vurgularken, Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a desteğinden dolayı teşekkür etti. Güngör, "Cumhuriyetimizin kuruluşunu, gençlerimizin sporla bir araya geldiği böyle anlamlı bir turnuva ile kutlamaktan gurur duyuyoruz. Başkanımız Bayram Taşkın'ın desteğiyle, sporun ilçemizde gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılında böyle bir turnuva ile gençlerimizin enerjisini ve coşkusunu sahalara taşıyarak, sağlıklı yaşam ve mücadele ruhunu aşılamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

16 Ekim Çarşamba günü başlayacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası maçları, Salköprü Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada mücadele eden takımlar, kupa ve madalyaların yanı sıra para ödülleriyle de ödüllendirilecek. Birinci takıma 5 bin TL, ikinci takıma 4 bin TL, üçüncü takıma ise 3 bin TL para ödülü verilecek. - MALATYA