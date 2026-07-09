Battalgazi'de asfalt mesaisi aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Battalgazi'de asfalt mesaisi aralıksız sürüyor

Battalgazi\'de asfalt mesaisi aralıksız sürüyor
09.07.2026 14:05  Güncelleme: 14:06
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Battalgazi Belediyesi, Fırat ve Karabağlar mahallelerinde sıcak asfalt serimini tamamladı. Fırat Mahallesi'nde freze yöntemiyle sökülen asfalt geri dönüşüme kazandırıldı.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Fırat ve Karabağlar mahallelerinde sıcak asfalt serimini tamamladı. Fırat Mahallesi'nde mevcut asfalt, freze yöntemiyle sökülerek geri dönüşüm kapsamında yeniden kullanılmak üzere ayrıştırıldı.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlamasına yönelik asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fırat ve Karabağlar mahallelerinde sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Fırat Mahallesi'nde asfalt serimi öncesinde mevcut yol yüzeyi freze makinesiyle söküldü. Çalışma sırasında elde edilen asfalt malzemesi, geri dönüşüm kapsamında ilerleyen süreçte alt temel çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yol daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Karabağlar Mahallesi'nde ise Selektör Sokakta sıcak asfalt serimi tamamlanarak yol standardı yükseltildi. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yenileme ve bakım çalışmalarını program doğrultusunda sürdüreceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi'de asfalt mesaisi aralıksız sürüyor - Son Dakika

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