Bayburt Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Bayburt Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını Belediye Başkanı Mete Memiş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı, Meclis Başkan Vekili, encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Başkan Memiş, yeni dönemin ilin gelişimi ve yaşam standardının yükselmesi için zorlu bir süreç olacağını belirterek, ekip olarak en iyisini yapmak için yoğun çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

12.04.2024 18:45  Güncelleme: 18:45
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Bayburt Belediye Meclisi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mete Memiş başkanlığında Belediye Salonunda düzenlenen toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı, Meclis Başkan Vekili, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Memiş, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İlimizin gelişip güzelleşmesi ve yaşam standardının yükselip göç veren değil, göç alan il olması için yolumuz uzun, bir o kadar da zor." dedi.

Başkan Mete Memiş, ekip olarak en iyisini yapmak için mesai mevhumu gözetmeksizin yoğun çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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