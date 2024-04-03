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Bayburt'ta MHP'nin itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi - Son Dakika
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Politika

Bayburt'ta MHP'nin itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi

MHP'nin Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı. Ancak yapılan yeniden sayım sonucunda sonuç değişmedi ve AK Parti adayı Mete Memiş'in seçimi kazandığı kesinleşti.

03.04.2024 12:50
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Bayburt'ta MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda, AK Parti'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mete Memiş seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bayburt'ta MHP'nin itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta MHP'nin itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi - Son Dakika
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