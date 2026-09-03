Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz ve 4 meclis üyesi Yeni Parti\'ye geçti, Şenol CHP\'de kaldı

Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve beraberindeki meclis üyeleri Yeni Parti'ye geçerken, Yılmaz Şenol ise 'Baba Ocağım' dediği partisinde kaldı.

CHP'li Bilecik, Bozüyük ve Bayırköy belediye başkanları Yeni Parti'ye geçerken, Bilecik, Bozüyük'te belediye meclis üyeleri de tam kadro geçiş sağladı.

Bayırköy Belediye Başkan Dilsiz 'Fire' verdi

Bayırköy Belediyesinde 5 CHP'li belediye meclis üyesinden 4'ü Yeni Parti'ye geçerken, Yılmaz Şenol ise 'Baba Ocağım' dediği partisinde kaldı.