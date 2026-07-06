Bayraktaroğlu ve Carignan\'dan Görüşme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.