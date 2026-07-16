Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ve Khaled Daraj Saad Al-Shuraian beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Politika › Bayraktaroğlu ve Kuveyt Genelkurmay Başkanı Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?