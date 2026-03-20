Bayramda Tutuklulara Açık Görüş İmkanı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ramazan Bayramı'nı kutladığı video mesajında, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara bayram dolayısıyla açık görüş imkanı sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan video mesajda, Gürlek, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram vesilesiyle, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda süren zulme değinen Gürlek, hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını temenni etti.

Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan yargı mensuplarının ramazanda da yoğun mesai harcadığını belirten Gürlek, hakim, savcı, adalet teşkilatı çalışanları ve avukatların, hakkın ve hukukun korunması adına büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara, bayram iklimini hissedebilmeleri için açık görüş imkanı da sağladık. Bu uygulamanın toplumun bağlarının güçlenmesine ve bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamının oluşmasına katkı sunduğuna inanıyoruz. Bayramlar, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri. Büyüklere hürmetin, küçüklere şefkatin zirveye ulaştığı bayramın manevi atmosferini hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle sizleri muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."