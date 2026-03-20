Bayramda Tutuklulara Açık Görüş İmkanı

20.03.2026 08:35
Adalet Bakanı Gürlek, Ramazan Bayramı'nda cezaevindeki hükümlüler için açık görüş imkanı sağlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ramazan Bayramı'nı kutladığı video mesajında, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara bayram dolayısıyla açık görüş imkanı sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan video mesajda, Gürlek, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram vesilesiyle, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda süren zulme değinen Gürlek, hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını temenni etti.

Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan yargı mensuplarının ramazanda da yoğun mesai harcadığını belirten Gürlek, hakim, savcı, adalet teşkilatı çalışanları ve avukatların, hakkın ve hukukun korunması adına büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara, bayram iklimini hissedebilmeleri için açık görüş imkanı da sağladık. Bu uygulamanın toplumun bağlarının güçlenmesine ve bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamının oluşmasına katkı sunduğuna inanıyoruz. Bayramlar, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri. Büyüklere hürmetin, küçüklere şefkatin zirveye ulaştığı bayramın manevi atmosferini hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle sizleri muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: AA

Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı 7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp’ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
08:45
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
08:15
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:44
Mescid-i Aksa’da 59 yıl sonra bir ilk Bayramı zehir eden görüntü
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
07:33
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
07:28
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
