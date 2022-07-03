BBP Başkanlık Divanı Bildirisi: Yunanistan'ın silahlanmasının ciddiyetle ele alınması gerekir - Son Dakika
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BBP Başkanlık Divanı Bildirisi: Yunanistan'ın silahlanmasının ciddiyetle ele alınması gerekir

03.07.2022 04:26
BBP Başkanlık Divanı Bildirisi: Yunanistan'ın silahlanmasının ciddiyetle ele alınması gerekir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleşti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleşti. Başkanlık Divanı'nın ardından yayımlanan bildiride "Lozan Barış Antlaşması'nın 13'üncü maddesi gereği silahsız olması gereken adalara silah ve asker konuşlandırılması, ABD'nin Yunanistan'da kurmuş olduğu askeri üslerin sayısının ve kapasitesinin artması ve Yunanistan'ın adeta bir savaş hazırlığı yapar gibi silahlanmasının ciddiyetle ele alınması, uluslararası ve ikili anlaşmaların gereğinin yerine getirilmesi için, başta diplomatik girişimler olmak üzere eldeki bütün imkanların kullanılması ve hazır tutulması gerektiği vurgulandı" denildi.

BBP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği aktarılarak " İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO zirvesi değerlendirildi. NATO'ya yeni üye olacak İsveç ve Finlandiya ile imzalanan memorandum genel olarak memnuniyetle karşılanmakla birlikte, daha önceden edinilen tecrübeler ışığında tedbirli ve temkinli bir yaklaşım içinde olunması gerektiği vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede, Yunanistan'ın silahlanmasına ilişkin "Lozan Barış Antlaşması'nın 13'üncü maddesi gereği silahsız olması gereken adalara silah ve asker konuşlandırılması, ABD'nin Yunanistan'da kurmuş olduğu askeri üslerin sayısının ve kapasitesinin artması ve Yunanistan'ın adeta bir savaş hazırlığı yapar gibi silahlanmasının, ciddiyetle ele alınması, uluslararası ve ikili anlaşmaların gereğinin yerine getirilmesi için, başta diplomatik girişimler olmak üzere eldeki bütün imkanların kullanılması ve hazır tutulması gerektiği vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Bildirgenin devamında şu ifadelere yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde devam eden operasyonlara her zaman olduğu gibi en güçlü bir şekilde desteğimiz bir kez daha ifade edildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye veya teslim oluncaya kadar bu mücadelenin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Başta Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen doğal afetler olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen afetler değerlendirilerek, bir daha benzer kayıplar yaşanmaması için, sel felaketinin sık yaşandığı bölgelerdeki riskli yerleşim ve yapılar tespit edilerek, bunların ıslah ve tasfiyesinin gerektiği belirtildi. Asgari ücrette yapılan artış, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkları memnuniyetle karşılanmakla birlikte, enflasyonun bir an önce kontrol altına alınması gerektiği ve daha önce açıklamış olduğumuz ekonomik tedbirlerle ilgili görüşlerimizin, mevcut gelişmeler çerçevesinde revize edilerek, hem kamuoyuyla hem de ekonomi yönetimiyle paylaşılmasına karar verildi."


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Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Başkanlık Divanı Bildirisi: Yunanistan'ın silahlanmasının ciddiyetle ele alınması gerekir - Son Dakika

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