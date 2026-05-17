BBP'den Çocuk Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP'den Çocuk Güvenliği Vurgusu

BBP\'den Çocuk Güvenliği Vurgusu
17.05.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent İspir, çocukları korumak için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, "Biz çocuklarımızı her türlü saldırıdan korumak, onları milli ve manevi değerlerimizle yarına hazırlamak doğrultusunda atılacak her türlü adıma destek vermeye hazırız." dedi.

İspir, partisinin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kahramanmaraş Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Büyük Birlik Partisi olarak deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten İspir, sürecin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden İspir, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İspir, çocukların korunmasına yönelik her türlü çalışmanın yanında olacaklarını dile getirerek, "Biz çocuklarımızı her türlü saldırıdan korumak, onları milli ve manevi değerlerimizle yarına hazırlamak doğrultusunda atılacak her türlü adıma destek vermeye hazırız. Partimiz bu konuda teyakkuz halindedir. Alınan ve alınacak her türlü tedbirin takipçisi olacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından tek liste gidilen seçimde başkanlığa Muhammet Günkut seçildi.

Kongrede, 50 kilogramlık Maraş dondurması satırlarla kesilerek partililere ikram edildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kemal Üçüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer de kongreye katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP'den Çocuk Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:29
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:21
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:46:06. #7.12#
SON DAKİKA: BBP'den Çocuk Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.