 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BBP'den Kandıra çıkarması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP'den Kandıra çıkarması

Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Şerafettin Akdemir, Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, il Başkanı Kaan Şengil ve beraberindeki heyet Kandıra'ya çıkarma yaptı.

BBP\'den Kandıra çıkarması
28.12.2023 - 19:50,
Abone Ol

Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Şerafettin Akdemir, Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, il Başkanı Kaan Şengil ve beraberindeki heyet Kandıra'ya çıkarma yaptı.

Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Şerafettin Akdemir, Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, il Başkanı Kaan Şengil ve beraberindeki heyet Kandıra'ya ziyarette bulundu. Heyet ilk önce Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile Kandıra ilçe Emniyet Müdürü Coşkun Kartal'ı makamında ziyaret etti. Keyifli geçen sohbette Metehan Küpçü devletin yanında olduklarını ifade etti.

BBP heyeti daha sonra AK Parti ilçe Başkanlığı ile MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gerçekleşen toplantıda yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet son olarak esnaflarla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Kandıra'da olmaktan keyif aldıklarını ifade eden Metehan Küpçü, "Yerel seçime dair çalışmalarımız, bölge ziyaretlerimiz devam ediyor. Esnafı da ziyaret ederek talep ve önerileri dinledik. İttifak ortaklarımız ile fikir alışverişinde bulunduk. Milletimize ve devletimize olan bağımlılığımız tamdır. Her daim devletimizin yanındayız. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 12 askerimizi rahmetle yad ediyor, devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Devletimizin hain terör örgütünün kökünü kazıyacağına inancımız tamdır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Büyük Birlik Partisi, Kocaeli, Kandıra, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP'den Kandıra çıkarması - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:28:53. #1.12#
SON DAKİKA: BBP'den Kandıra çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement