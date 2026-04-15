BBP'den Okul Güvenliği Çağrısı

15.04.2026 19:41
Destici, okul saldırıları sonrası güvenlik önlemlerinin acilen alınmasını ve ağır ceza önerdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan silahlı saldırı olaylarına ilişkin, "Okulların güvenliği artık ertelenemez bir mesele. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için somut ve etkili adımların gecikmeden atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Destici, dün Şanlıurfa'da, bugün de Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırı olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ortaokulda yaşanan silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını belirten Destici, saldırıyı gerçekleştireni lanetledi.

Can kayıplarının olmasının acıyı daha da büyüttüğünü ifade eden Destici, hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmene Allah'tan rahmet, yaralı öğrenci ve öğretmenlere de acil şifa diledi.

Destici, "Okulların güvenliği artık ertelenemez bir mesele. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için somut ve etkili adımların gecikmeden atılması gerekiyor. En önemlisi de bu ve benzer saldırıları gerçekleştirenler için tahliyesiz müebbet ve idam cezaları mutlaka meclisin gündemine gelerek yasalaşmalıdır. Ayrıca bilinçli gerçekleştirilen ve sonu ölümle biten saldırılarda 14 yaş üstü caniler tıpkı büyükler gibi cezalandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:53
Şanlıurfa’da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
