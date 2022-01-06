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BBP'den Türk Devletleri Teşkilatına çağrı - Son Dakika

BBP'den Türk Devletleri Teşkilatına çağrı

06.01.2022 12:11
BBP'den Türk Devletleri Teşkilatına çağrı

BBP Genel Başkan Yarımcısı Uğur Bulut, Türk Devletleri Teşkilatı'nı Kazakistan'da ki olaylara karşı tavır almaya davet etti.

BBP Genel Başkan Yarımcısı Uğur Bulut, Türk Devletleri Teşkilatı'nı Kazakistan'da ki olaylara karşı tavır almaya davet etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Yaklaşık 1 asır demir perde ülkesi SSCB'nin boyunduruğunda yaşadıktan sonra, 30 yıl önce bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'da gelişen son olaylar Türkiye ve dünya gündeminde büyük infial uyandırdı. Doğal kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Kazakistan'da bir türlü adil gelir dağılımının temin edilememesi, doğal kaynak gelirlerinin halkın geneline ulaşmaması, kaynakların başta Çin olmak üzere başka devletlerce işlenmesi halkı tepki vermeye zorlamıştır. Kazakistan Yönetimi kalıcı ve etkin çözümler üretmek yerine günlük önlemlerle konuyu geçiştirmeye çalışmış ancak başarılı olamamış; devletin kontrol zafiyetine provokasyon ve dış müdahale gibi etkenler de eklenince, yer yer iç çatışma ve ölümle sonuçlanan vahim durumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Haklı tepkilerini önü alınamaz boyutlara taşıyan Kazakistan halkı itidalle hareket etmeli ve bağımsızlığını tehlikeye düşürecek, kardeş kavgasına yol açacak bir ortama asla izin vermemelidir. Sebebi ne olursa olsun gelinen noktada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin iç meselesini çözmek üzere 'Kollektif Güvenlik Teşkilatı'nı' yani diğer bir deyimle Rus ordusuna davetiye çıkarmıştır. Türkistan coğrafyasındaki emperyalist emellerinden hiç bir zaman vazgeçmeyen Rusya'nın Kazakistan'a girmesi ile ülkenin bağımsızlığını tekrar kaybetmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız.Bu konuda Türk Devletleri Teşkilatı derhal devreye girmeli, arabulucu rol üstlenmeli, Aksakallılar Teşkilatı aktif görev almalı, Türk Birliği'nin önündeki bu tehlike acilen bertaraf edilmelidir. Sorun ülkenin kendi dinamikleri içerisinde dost girişimlerle çözülmeli, halkın haklı talepleri dikkate alınmalı, eski Rus mantalitesi terk edilmeli, insani ve İslami bir çerçevede, Türk töresine uygun bir davranış modeli geliştirilmelidir. Aksi taktirde dişlerinde hala Türk kanı olan emperyalist Rusya ağzını açmış beklemektedir" dedi.

Çin ve Rusya yeni bir operasyona hazırlanıyor

Bulut, Çin ve Rusya'nın yeni bir operasyon hazırlığında olduğunu belirtip, "Müdahale çağrısına; Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil ilan edilmesi, Rusya'ya askeri üsler verilmesi, Rus azınlıklara özerklik şartlarını ekleyen Rusların, bu gelişmelerin arka planını hazırladıkları açıkça görülmektedir. Çin ve Rusya, bu ülkede yeni bir operasyona başlamaktadır. Türkistan coğrafyasının Ortadoğu'da yaşandığı gibi bir iç karışıklığa ve kardeş kavgasına düşmemesi, küresel güçlerin kirli emellerine alet edilmemesi için gereken diplomatik tedbirlerin acilen alınması ve Türk Devletleri Teşkilatının tarihi sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz. Olayların Türkistan coğrafyasına yayılmaması için Kazakistan'daki karışıklığa acilen dur denilmelidir" dedi. - SİVAS

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Büyük Birlik Partisi, Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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