BBP Gemlik Belediye Başkan Adayı Oğuz Han, Refik Yılmaz lehine adaylıktan çekildi

Büyük Birlik Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
AK Parti ve MHP birlikteliğine Büyük Birlik Partisi de katıldı. Cumhur İttifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz'a olan destek artıyor. BBP Gemlik Belediye Başkan Adayı Oğuz Han, Cumhur ittifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, BBP'nin seçimlerde Cumhur ittifakına katılması üzerine, "Cumhur ittifakımızın kıymetli paydaşlarından BBP'nin İlçe Başkanı Oğuz Han'ın yanımızda olması gücümüze güç katacaktır. Kalbi Gemlik'e hizmet için atan herkesi bu ittifak içinde yürümeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Cumhur ittifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Avukat Refik Yılmaz da alınan karardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Oğuz Han ile ilçe belediye meclisinde Ak Parti, MHP ve BBP bileşenleri olarak Gemlik'in yeniden hizmetlere kavuşmasını isteyen partili partisiz tüm vatandaşlarımızla birlikte yeniden Gemlik için birlikte çalışacağız" dedi.
BBP Gemlik Belediye Başkan adayı Oğuz Han ise, "Cumhur İttifakı ile birlikte Gemlik'te rekor oyla Gemlik Belediyesini yeniden geri alacağız. Biz bugüne kadar Türk siyasetinde de ittifak içinde de hep yapıcı olduk. Parti çıkarını öncelemedik. Devletin, ülkenin çıkarlarını önceledik. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de Gemlik'in tekrar bir 5 yıl daha fetret devri yaşamaması için, güzel ilçemizin yeniden hizmetlere kavuşabilmesi için Refik Yılmaz'ın lehine adaylıktan çekiliyorum. Gemlik'te Yılmaz'a olan teveccühü görüyor ve kendisinin seçimi açık ara kazanacağına inanıyoruz. Böylesi güzel bir hizmet yürüyüşünde Cumhur ittifakı bileşenleriyle birlikte yürümemekten gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA
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