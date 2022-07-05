BBP Genel Başkanı Destici'den "13. yılında Urumçi katliamı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici'den "13. yılında Urumçi katliamı" açıklaması Açıklaması

05.07.2022 11:45
BBP Genel Başkanı Destici'den "13. yılında Urumçi katliamı" açıklaması Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Urumçi'de "yıllardır süren, artık bir soykırım halini alan katliam ve zulmün, bugün de devam ettiğini" kaydetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Urumçi'de "yıllardır süren, artık bir soykırım halini alan katliam ve zulmün, bugün de devam ettiğini" kaydetti.

Destici, "Urumçi katliamı'nın 13. yılı" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 25 Haziran 2009 gecesi, Çin'in Guangdong eyaletinde Han Çinlileri tarafından iki Uygur Türkü'nün öldürüldüğünü belirtti.

"Urumçi'deki protesto gösterilerine askeri saldırıyla müdahale eden Çin'in, binlerce Uygur Türkü'nü öldürdüğünü ve on binlercesini hapse atıp, sürgüne gönderdiğini" aktaran Destici, 13 yıl geçmesine rağmen bölgede öldürülen, yaralanan, hapsedilen, sürgüne gönderilen, toplama kamplarında tutulan ve haber alınamayan insanların sayılarıyla ilgili dünya kamuoyunun elinde net bilgi bulunmadığını dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları paylaştı:

"Yıllardır süren, artık bir soykırım halini alan katliam ve zulüm, hiç ara vermeden bugün de devam ediyor. Çin yönetimi, hiçbir kural tanımadan, Doğu Türkistan'da, Türk kimliğini yok etmek amacıyla, Türkleri öldürüyor, hapsediyor, sayıları milyonları bulan Uygur Türkü'nü, Nazi taklidi toplama kamplarına gönderiyor, Türk ailelerin yanına Çinli erkekler yerleştiriyor, kadınları Çinlilerle evlenmeye zorluyor, kendince 'tehdit' olarak gördüğü her Türkü ya öldürüyor ya da hapse atıyor. Çin'le hasım olan ülkeler bile asimilasyona, katliama, soykırıma maruz kalanlar Türk ve Müslüman olduğu için yaşananları görmezden geliyor, Çin'le ilişkilerini, Doğu Türkistan'da yaşananlar sanki yokmuş gibi devam ettiriyor."

Mustafa Destici, Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 1949'da, haksız ve hukuksuz şekilde Çin tarafından işgal edildiğini savundu.

Bu durumun, aynı zamanda uluslararası toplumun ve uluslararası kuruluşların, iki yüzlülüğünün, ahlaksızlığının ve zalimliğinin yaşayan en önemli örneği olduğunu kaydeden Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Urumçi katliamının 13. yıl dönümünde, Urumçi şehitlerimiz başta olmak üzere, Doğu Türkistan'da katil Çin yönetimi tarafından katledilen tüm Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Doğu Türkistan'da var olma mücadelelerini büyük zorluklarla sürdüren kardeşlerimize, tekrar, ne kadar imkanımız varsa, gücümüz ne kadarına yetiyorsa o ölçüde onların yanında olduğumuzu ifade ederek, Cenabıallah'tan güç ve sabır niyaz ediyorum."

YORUMLAR
500
Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik büyüme doğrultusuna girdi Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik büyüme doğrultusuna girdi Asya borsaları Çin hariç yükseldi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Büyük Birlik Partisi, Doğu Türkistan, Urumçi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den '13. yılında Urumçi katliamı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:56:31. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'den "13. yılında Urumçi katliamı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement