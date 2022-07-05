BBP Genel Başkanı Destici'den "13. yılında Urumçi katliamı" açıklaması Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Urumçi'de "yıllardır süren, artık bir soykırım halini alan katliam ve zulmün, bugün de devam ettiğini" kaydetti.

Destici, "Urumçi katliamı'nın 13. yılı" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 25 Haziran 2009 gecesi, Çin'in Guangdong eyaletinde Han Çinlileri tarafından iki Uygur Türkü'nün öldürüldüğünü belirtti.

"Urumçi'deki protesto gösterilerine askeri saldırıyla müdahale eden Çin'in, binlerce Uygur Türkü'nü öldürdüğünü ve on binlercesini hapse atıp, sürgüne gönderdiğini" aktaran Destici, 13 yıl geçmesine rağmen bölgede öldürülen, yaralanan, hapsedilen, sürgüne gönderilen, toplama kamplarında tutulan ve haber alınamayan insanların sayılarıyla ilgili dünya kamuoyunun elinde net bilgi bulunmadığını dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları paylaştı:

"Yıllardır süren, artık bir soykırım halini alan katliam ve zulüm, hiç ara vermeden bugün de devam ediyor. Çin yönetimi, hiçbir kural tanımadan, Doğu Türkistan'da, Türk kimliğini yok etmek amacıyla, Türkleri öldürüyor, hapsediyor, sayıları milyonları bulan Uygur Türkü'nü, Nazi taklidi toplama kamplarına gönderiyor, Türk ailelerin yanına Çinli erkekler yerleştiriyor, kadınları Çinlilerle evlenmeye zorluyor, kendince 'tehdit' olarak gördüğü her Türkü ya öldürüyor ya da hapse atıyor. Çin'le hasım olan ülkeler bile asimilasyona, katliama, soykırıma maruz kalanlar Türk ve Müslüman olduğu için yaşananları görmezden geliyor, Çin'le ilişkilerini, Doğu Türkistan'da yaşananlar sanki yokmuş gibi devam ettiriyor."

Mustafa Destici, Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 1949'da, haksız ve hukuksuz şekilde Çin tarafından işgal edildiğini savundu.

Bu durumun, aynı zamanda uluslararası toplumun ve uluslararası kuruluşların, iki yüzlülüğünün, ahlaksızlığının ve zalimliğinin yaşayan en önemli örneği olduğunu kaydeden Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Urumçi katliamının 13. yıl dönümünde, Urumçi şehitlerimiz başta olmak üzere, Doğu Türkistan'da katil Çin yönetimi tarafından katledilen tüm Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Doğu Türkistan'da var olma mücadelelerini büyük zorluklarla sürdüren kardeşlerimize, tekrar, ne kadar imkanımız varsa, gücümüz ne kadarına yetiyorsa o ölçüde onların yanında olduğumuzu ifade ederek, Cenabıallah'tan güç ve sabır niyaz ediyorum."