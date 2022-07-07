ANKARA -Destici, Polatlı'da hayvan pazarında inceleme yaptı - Son Dakika
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ANKARA -Destici, Polatlı'da hayvan pazarında inceleme yaptı

07.07.2022 17:19

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Polatlı'da hayvan pazarında incelemede bulundu, ticaret borsasını ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Polatlı'da hayvan pazarında incelemede bulundu, ticaret borsasını ziyaret etti.

Destici, ilçe programı kapsamında Polatlı Ticaret Borsası'nda üretici ve tüccarlarla görüştü, işlemlerle ilgili bilgi aldı.

Polatlı Belediyesi Hayvan Pazarı'nı gezen Destici, yetiştiricilerle kurbanlık pazarlığı yaptı.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımda hasat döneminin verimli geçtiğini, taban fiyatların da çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Kurak geçen bölgelerdeki verim kaybının yüksek taban fiyatlarıyla telafi edildiğini dile getiren Destici, Kovid-19 salgını ve ardından başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı ile hububat krizinin gündemde olduğuna işaret etti.

Hükümet yetkililerinin Türkiye'nin kendisine yetecek buğdayının bulunduğunu ve üretimin bu yıl 20 milyon tonun üzerine çıkacağını açıkladığını aktaran Destici, "Bizim sahada gördüklerimiz bu açıklamalarla örtüşüyor." dedi.

Yem fiyatları

Gübre ve akaryakıt destekleriyle üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Destici, hayvancılık sektörünün yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Satıcıların emeklerinin karşılığını alamamaktan, alıcıların da fiyatların yüksek oluşundan dert yandığını söyleyen Destici, yem fiyatlarındaki yüksekliğin kurbanlıklara da yansıdığını belirtti.

Destici, Hollanda hükümetinin, nitrojen ve azot salımını azaltmak için inek çiftliklerini kapatma ve inekleri telef etme kararı aldığı yönündeki haberlere dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hollanda çiftçisi ayakta, eylemde, grevde. Meseleye sadece Hollanda çiftçisinin değil dünyadaki herkesin tepki göstermesi lazım. Biz bu konuda netiz. Hollanda'da olduğu gibi büyükbaş hayvanların telef edilmesi gibi bir düşünce akıllara gelirse karşılarında Büyük Birlik Partisini bulacaklarını şimdiden buradan ifade ediyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ANKARA -Destici, Polatlı'da hayvan pazarında inceleme yaptı - Son Dakika

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