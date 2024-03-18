BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Destici mesajında, Çanakkale Savaşı'nın 19 Şubat 1915'te, Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın, Çanakkale Boğazını koruyan Osmanlı tabyalarına gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırıyla başladığını hatırlattı.
Bir yıla yakın süren deniz ve kara savaşlarının Osmanlı Devleti'nin kesin zaferiyle sonuçlandığını anımsatan Destici, "Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında, o gün kaybetseydik neler olabileceğine dair bir şeyler söylemek çok kolay olmayabilir. Ancak Sevr Anlaşmasıyla gerçekleştirilmek istenen planın o günlerde de hayata geçirilmeye çalışıldığı, Sevr ile yapılmak istenenlerin o gün de talep edildiği ve nihai planın, Türklerin Anadolu'dan sürülerek yok edilmesi olduğu artık hiçbirimiz için sır değil." ifadelerini kullandı.
Savaşın, milletin hafızasında gurur ve hüznü birlikte barındırdığını belirten Destici, şunları kaydetti:
"Bu toprakları, gerçek sahipleri olan şehitlerimizden emanet aldık, çocuklarımıza devredeceğiz, derken aklımıza, İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte hep Çanakkale'de kaybettiğimiz vatan evlatları gelir. Bugün Çanakkale'de toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlar içinde bu toprakları vatan yapanlar arasında, yurdun her bölgesinden, etnik kökenden, mezhepten hatta farklı dinlerden evlatlarımız bulunur. Onların hikayeleri aynı zamanda Türk milletinin varoluş, Anadolu'nun ise Türk'e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez şekilde kanla yazılmıştır."
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, zaferin İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını ve her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, kahraman askerlerin iman ve azmiyle elde edilen başarının, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıracak direniş ruhuna ilham verdiğini vurguladı.
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Kumyalı Mahallesi'nde muhtar adayı olan Selma Karaahmet, azalarının tamamını kadınlardan oluşturdu. Ev kadınları, emekliler ve çeşitli işlerde çalışan 9 kadın, seçim çalışmalarında mahalle sakinlerinden büyük destek görüyor. Kadın muhtar adayı Karaahmet, projelerini seçmenlere anlatırken, kadınlara yönelik sağlık, hukuk ve yaşam koçluğu gibi projeleri olduğunu belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal ve Çivril ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan, yapılan çalışmaların birlikte gerçekleştirildiğini ve Denizli'nin kazananı olmaya devam edeceğini belirtti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türk Milleti'nin yurt sevgisini her zaman ön planda tuttuğunu vurgulayan Vali Aksoy, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletine ilham ve güç kaynağı olduğunu belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Alanya'ya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi kuracaklarını ve avokado boylama tesisleri kurarak üreticinin işini kolaylaştıracaklarını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, Alanya'da binlerce vatandaşla iftar yaptı. Başkan Böcek, Alanya'da sera atıklarını enerjiye dönüştürecek ve avokado boylama tesisleri kuracaklarını açıkladı.
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