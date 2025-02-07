BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,deprem şehitleri için lokma dağıttı

Politika

Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir(2)

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Takva Camii'nde partisinin organize ettiği deprem şehitleri için okutulan mevlide katıldı. Destici, mevlidin ardından ise deprem şehitleri için cami önünde lokma dağıttı. Destici daha sonra Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte kalan depremzedeleri de ziyaret etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA