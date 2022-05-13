BBP Lideri Destici: "Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz" - Son Dakika
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BBP Lideri Destici: "Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz"

13.05.2022 14:59

BBP Lideri Destici: "Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz" "Türk yargısını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onaylanmasının doğru olduğunu belirterek, "Canan Kaftancıoğlu, tamamen siyaseten ve...

BBP Lideri Destici: "Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz"

"Türk yargısını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onaylanmasının doğru olduğunu belirterek, "Canan Kaftancıoğlu, tamamen siyaseten ve fikren karşı karşıya olduğumuz birisidir ama biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz. Lakin Türkiye, demokratik bir hukuk devleti, anayasamız var" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay ceza alması kararının doğru olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunun altını çizen Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Canan Kaftancıoğlu, tamamen siyaseten ve fikren karşı karşıya olduğumuz birisidir ama biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz. Lakin Türkiye, demokratik bir hukuk devleti, anayasamız var. Siyasi parti temsilcileri de buradaki hükümlere uymadığı zaman hukuk devletlerinde bir cezai durumla karşı karşıya kalırlar. Birisi Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsa ve büyük Türk devletini alenen aşağılıyorsa, kamu görevlisine hakaret ediyorsa burası hukuk devletidir. Bugüne kadar hukukun üstünlüğünü savunanlar ya da bu iddiada bulunanlar öncelikle hukuka saygı göstermelidir. Hukukta bunun bir karşılığı olduğunu bilerek yapıyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu, bunu bilerek görevde tutulmuştur. Yargıtay onamayıp yok mu sayacaktı? Cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz, devleti alenen aşağılayacaksınız, kamu görevlilerine hakaret edeceksiniz ve buradan bir gün bile ceza almadan gideceksiniz. Asıl o zaman hukuk devleti olmaz. Herkesi hukukun üstünlüğüne uygun hareket etmeye davet ediyorum."

Yargıtay'ın kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerini İstanbul'a çağırmasının Türk yargısını itibarsızlaştıran bir hareket olduğunu aktaran Destici, "CHP ve onun etrafında kümelenen diğer partiler, lehlerine karar olduğu zaman yargı ile ilgili güzel cümleler kuruyorlar. Ancak beğenmedikleri kararlarda yargının tamamen Cumhurbaşkanı ve hükümetin kontrolünde olduğunu ve siyasi baskıyla karar verdiğini ifade ederek Türk yargısını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ana muhalefet partisinin genel başkanının daha sağduyulu ve sabırlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BBP Lideri Destici: Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz
BBP Lideri Destici: Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz
BBP Lideri Destici: Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz
BBP Lideri Destici: Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Lideri Destici: 'Biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz' - Son Dakika


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