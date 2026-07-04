BBP lideri Destici'den Başbağlar katliamı mesajı - Son Dakika
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BBP lideri Destici'den Başbağlar katliamı mesajı

04.07.2026 23:38
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 33 yıl önce PKK tarafından gerçekleştirilen Başbağlar katliamında 33 sivilin şehit edildiğini anarak, olayın faillerinin bulunamadığını ve hükümetlerin sorumluluk taşıdığını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 33 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne, DHKP-C ve TİKKO destekli PKK'lı silahlı bir grup tarafından düzenlenen baskında, 33 sivil vatandaşın şehit edildiğini anımsattı.

Katliamda köydeki evlerin büyük bölümü ile okul, cami ve köy konağının da ateşe verildiğini hatırlatan Destici, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılandığı sırada, saldırının terör örgütü PKK'nın sözde yerel sorumlularından "Doktor Baran" kod adlı kişi tarafından düzenlendiğini kabul ettiğini kaydetti.

Başbağlar olayının 1998'de takipsizlikle kapandığını, aradan geçen 33 yıla rağmen yaşananların aydınlatılmadığını kaydeden Destici, "Başbağlar'la ilgili hiçbir karanlık nokta bırakmamak, katilleri cezalandırmak Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitlere, şehit ailelerine ve aziz milletimize borcudur. O günden bugüne, failleri karanlıkta kalan ve cezalandırılmayan tüm terör saldırıları gibi Başbağlar'la ilgili parti ve siyasi görüş ayırmadan görev yapan her hükümet bu olayların faillerini bulmakla sorumluydu ve görevlerini yapmamakla vebal taşımaktadırlar." açıklamalarında bulundu.

Mustafa Destici, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir varlığına, bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik terör eylemlerine maruz kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çoğu sivil 40 bin kişinin hayatına, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin yaklaşık 2 trilyon dolarına mal olan terör eylemleri, insanlık tarihinin en vahşi, en ahlaksız metotlarıyla yürütülüyor. Başbağlar katliamı, PKK'nın ve destekçilerinin nasıl bir katil olduklarını ve insanlıkla hiçbir ilişkileri olmadığını ortaya koyan, en karakteristik örneklerden biridir. Bugün, sadece bu topraklarda değil dünya üzerinde yaşanmış en korkunç cinayetlerin sorumluları aramızda dolaşıyor, kürsülere çıkarılıyor. Bizimle, milletimizle, hukukla, insanlıkla alay eder gibi bize demokrasi, insan hakları konusunda nasıl yaşamamız, nasıl yönetilmemiz, devletimizin nasıl yapılanması, anayasamızın nasıl olması, nasıl konuşmamız, nasıl düşünmemiz konusunda akıl vermeye, yol göstermeye çalışıyorlar."

İçeride ve dışarıda teröre hoşgörü gösteren, görmezden gelen, gerekçe arayan, diyalog kuran, yardım eden ve işbirliği yapan herkesin, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen cinayetlerin ortağı, katillerin ve canilerin tarafında olduğunu belirten Destici, "Başbağlar katliamının 33. yılında kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve evlatlarımızla birlikte, tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP lideri Destici'den Başbağlar katliamı mesajı - Son Dakika

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