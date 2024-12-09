BBP lideri Destici'den şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici mesajında, "Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Sosyal Medya Hesabından paylaşım yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Mustafa Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan askeri helikopterin düşmesi sonucu biri tuğgeneral 6 askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere, silah arkadaşlarına ve Türk Milleti'ne başsağlığı-sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."