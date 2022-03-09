BBP Lideri Destici: "Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir" - Son Dakika
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BBP Lideri Destici: "Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir"

09.03.2022 00:57
BBP Lideri Destici: "Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir. Biz BBP olarak, şahsen Mustafa Destici olarak bugün burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde elbette ki kadına şiddeti ve şiddet sonucu kadın ölümlerini konuşmak istemezdik" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programına eşiyle beraber katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleşen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını BBP Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin gerçekleştirdi. Destici, konuşması öncesi programa katılan kadınlara gül hediye etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmasına geçmişte Türkiye'nin düşman işgalinden kurtarılmasında etkisi olan kadınları yad ederek başladı.

"Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir"

Türkiye'de özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddet olaylarına değinen Destici, kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti kınadığını belirterek, "Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir. BBP olarak, şahsen Mustafa Destici olarak bugün burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde elbette ki kadına şiddeti ve şiddet sonucu kadın ölümlerini konuşmak istemezdik. Ama maalesef hemen hemen her gün bir kadınımız, bir genç kızımız ya da daha çocuk yaşta diyeceğimiz bir kızımız, evladımız maalesef ya istismara ve bunun sonucu ölümlere ya da çeşitli sebeplerle uğrayarak ve bu şiddet daha da ileri noktaya giderse can kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben öncelikle kadına yönelik her türlü istismarı ve şiddeti, lanetliyorum ve kınıyorum" İfadelerini kullandı.

"Önleyici tedbirlerinin her birinin daha kuvvetli bir şekilde alınmasından yanayız"

Kadına şiddet suçunu engellemek için önleyici tedbirlerin arttırılması gerektiğine değinen Destici, "Eğitimden tutun da sosyal hayatın içindeki birtakım uygulamalara, alışkanlıklara ya da hurafelere kadar her şeyi kastediyorum. Biz önleyici tedbirlerinin her birinin daha kuvvetli bir şekilde alınmasından yanayız. Buna hiçbir itirazımız yok. Lakin önleyici tedbirlere rağmen bu suç işlenmeye devam ediyorsa o zaman yapılması gereken ikinci şey, o suça dair cezaların gözden geçirilmesi ve arttırılmasıdır. Nereye kadar arttıracağız diyorlar. Ben de diyorum ki 'Nereye kadar arttıracağız' diyenlere yıllardır söylüyoruz. Küçük yaşta çocuklarımızı ve genç kızlarımızı kaçırıp istismar ettikten ya da tecavüz ettikten sonra öldüren cinsi sapıkları idam edene kadar arttıracağız" diye konuştu.

"Kadınlarımıza daha çok görev vermeyi arzu ediyoruz"

Büyük Birlik Partisi kadın üye sayısında eksiklik olduğunu belirterek özeleştiri de bulunan Destici, "İnşallah bunu hep birlikte kapatacağız ve istediğimiz oranda, arzu ettiğimiz oranda bizim kadın kardeşlerimizin partimizin en üst kurumlarından başlayarak her alanda görev almasını sağlayacağız. Zaten önü açık. Parti tüzüğünde, yönetmeliklerde teşkilat kurma çalışmalarımızda ama maalesef istediğimiz düzeyde kadınlarımızı bugüne kadar partimize katamadık. Ama inşallah bundan sonra bu son toplantılar beni ziyadesiyle ümitlendirmiştir. İnşallah üye sayımız başta olmak üzere partimiz her kademesinde kadınlarımıza daha çok görev vermeyi arzu ediyor ve bu anlamda bütün kadın kardeşlerimizin bu görev talip olmasını beklediğimi çok açık bir şekilde ifade ediyorum" diye konuştu.

Program, BBP Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin tarafından Genel Başkan Destici ve eşine çiçek takdim edilmesiyle son buldu.

BBP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya platformu Twitter'da 'BBPKadınlarlaGüçlü' hashtag çalışması başlattı. - ANKARA

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Büyük Birlik Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Destici, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Lideri Destici: 'Önceliğimiz bir an önce bu şiddetin sona erdirilmesidir' - Son Dakika


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