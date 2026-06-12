BBP'nin 13. Kurultayı Tamamlandı - Son Dakika
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BBP'nin 13. Kurultayı Tamamlandı

BBP\'nin 13. Kurultayı Tamamlandı
12.06.2026 20:25
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BBP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda Bursa'dan 5 isim MKYK'ya seçildi. Başarı vurgulandı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı tamamlandı. Kurultay sonucunda, partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) Bursa'dan 5 isim görev aldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın yaptığı açıklamaya göre, delegelerin oylarıyla Ekrem Alfatlı'nın yanı sıra Salih Uçak, Avukat Haldun Filizli, Eyüp Eken ve Kemal Akyıldız MKYK üyeliğine seçildi.

Açıklamada, Bursa'nın genel merkezde 5 isimle temsil edilmesinin kent teşkilatı açısından önemli bir başarı olduğu belirtilirken, elde edilen sonucun teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğü çalışmaların bir göstergesi olduğu ifade edildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Alfatlı, kendilerini göreve layık gören parti yönetimine, delegelere ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Ekrem Alfatlı, 13. Olağan Büyük Kurultay'ın BBP'ye, Türkiye'ye ve Türk-İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP'nin 13. Kurultayı Tamamlandı - Son Dakika

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