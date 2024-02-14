BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar Mahalle Ziyaretleri Yaptı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Oltu'nun Sarısaz ve Kaleboğazı mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, belediye meclis üyesi adayları ve BBP Gençlik kolları Başkanı İbrahim Mansız ile birlikte Kaleboğaz Mahallesinde köy konağında mahalle halkı ile sohbet ederek sorunların çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Koşar pozitif enerjiyle dolu ve umut dolu bir geleceğe yönelik kararlı adımlar attıklarını ifade ederek, " Her kesimi kucaklayan, neşe ve iyimserlikle dolu bir yönetim anlayışıyla, Oltu'nun yarınlarını aydınlatmak için çalışacağız. Birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir Oltu için el birliğiyle hareket ederek, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı hedefleyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Bu arada vatandaşların talebi üzerine BBP) Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar tarafından köy konağına 60 metre kare laminant hediye etti. - ERZURUM