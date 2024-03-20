BBP Oltu Belediyesi Başkan Adayı Nazım Koşar, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

BBP Oltu Belediyesi Başkan adayı Nazım Koşar, esnaf ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor
Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan adayı Nazım Koşar, Oltu'nun can damarı olan esnafları birer birer ziyaretlerine devam ediyor. Koşar, her bir dükkanın kapısını çaldıklarını, esnafın sesini dinlediklerini, onların sorunlarına ve önerilerine kulak verdiklerini ifade etti.
Esnafın karşılaştığı zorlukları ilk elden dinleyerek, çözüm yolları üzerine sohbet ve istişare ettiklerini ifade eden Oltu Belediyesi BBP Başkan adayı Nazım Koşar, "Oltu'nun daha yaşanabilir, ekonomik olarak daha güçlü bir ilçe olması için esnaflarımızın işlerini kolaylaştıracak, ticaretlerini daha da canlandıracak projelerimizi anlatıyoruz. Ekonomik canlılığının temelini oluşturan çalışkan insanlarımızın tüm sorunlarını çözeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz. Esnafımızın desteğiyle, Oltu için çalışmaya, ilçemizi hep birlikte daha iyi yarınlara taşımaya hazırız" dedi. - ERZURUM
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