Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Suikast Dosyasını Unutmuyor

24.03.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Yelis, Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikast dosyasının henüz aydınlatılmadığını vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, "Aklımızdan bir an dahi çıkarmadığımız, suikast dosyası hala tüm yönleriyle açıklığa kavuşmamıştır" dedi.

Yelis, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 17'nci yıl dönümü kapsamında parti genel merkezinde açıklama yaptı. Yelis açıklamasında, "Rahmetli Muhsin başkanımız, İslam'ın getirdiği güzelliklerin rehber olması, Türk devletinin bekası ve milletimizin refahı için hayatını adamış örnek bir dava ve devlet adamıydı. Siyasi hayatında nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilmemiş, kendi tabiriyle; bir nefeslik ömür için fırıldak olmaya gerek duymamıştır. Dünya menfaati için yapılan politikayı tercih etmemiş ve milletimizin gönlünde yer bulup milletin adamı olmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı birileri plaket versin, apolet taksın diye yapmıyoruz"

Konuşmasında, Yazıcıoğlu'nun sözlerine yer veren Yelis, "Biz, çalışmalarımızı birileri plaket versin, apolet taksın diye yapmıyoruz. Atalarımızdan miras kalan ve üç asırdır dumura uğrayan i'la-yi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasını yaşamak ve yaşatmak için uğraş veriyoruz" diye konuştu.

"Aklımızdan çıkarmadığımız suikast dosyası, hala tüm yönleriyle açıklığa kavuşmamıştır"

Yelis, Yazıcıoğlu davasının tüm yönleriyle aydınlatılamadığını vurgulayarak, "Aklımızdan bir an dahi çıkarmadığımız, suikast dosyası hala tüm yönleriyle açıklığa kavuşmamıştır. Bugün şehadet süreci çözüme kavuşmadan, vicdani, yasal ve hukuki olarak süreci aydınlatmak görevi üzerlerinde olanlar, rahat uyuyamazlar, dünya ve ahiret sorumluluktan kurtulamazlar" şeklinde konuştu.

"Kapanmış olan dosyalar yeniden açtırılmıştır"

Davanın mahkeme süreci hakkında da bilgi veren Yelis, şu ifadelere yer verdi:

"Bu cezalar ve dosyalar, tarihi dosyalar olarak nitelendirilebilecek kapsamda dosyalardır ve bu cezalar da bu kapsamda verilmiştir. Ancak Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin ilk günden bu yana davaya gösterdiği hassasiyet sayesinde kapanmış olan dosyalar yeniden açtırılmıştır. Bugün de ana dosya üzerinden çalışmalarımız, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız nezaretinde, Büyük Birlik Partimizin Divanı'nın takibinde ve en başta Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin öncülüğünde devam etmektedir. Beklentimiz, bu dosyanın en kısa sürede yeniden açılması ve gerçek anlamda suçun faillerinin ortaya çıkarılmasıdır."

Yelis, Muhsin Yazıcıoğlu adına düzenlenecek anma programının 25 Mart Çarşamba günü saat 08.30'da kabri başında yapılacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmet Yelis, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:50:55. #7.13#
SON DAKİKA: BBP Suikast Dosyasını Unutmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.