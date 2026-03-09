Bekin: ABD ve İsrail'in İran Politikası Tehlikeli

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "ABD ve siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırgan güç politikasından önemli dersler çıkarmamız gerekmektedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin siyonist İsrail'le birlikte "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini ortadan kaldırma" gibi tutarsız ve mesnetsiz gerekçelerle saldırılarına meşruiyet kazandırmaya çalıştığını ancak bunun inandırıcılıktan uzak olduğunu söyledi.

ABD'nin Körfez'de İran'a yönelik büyük ölçekli yığınaklar yaparak saldırı başlatması ile siyonist İsrail merkezli Yeni Orta Doğu Projesi'ni amaçlayan hamlesinin sadece İsrail'in güvenliğini öngördüğüne dile getiren Bekin, küresel güç odakları ve İsrail'in, güçlü ve etkin bir Türkiye'yi de arzulamadığını vurguladı.

"Her fırsatta uluslararası hukuku iğdiş eden ABD ve siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırgan güç politikasından önemli dersler çıkarmamız gerekmektedir." ifadesini kullanan Bekin, bu nedenle, küresel aktörlerin, Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye yönelik her türlü sinsi plan ve tahriklerine karşı serinkanlı yaklaşım içerisinde sağduyulu davranılması gerektiğini dile getirdi."

Bekin, "ABD güdümünde Orta Doğu'nun parçalanmasını bir manifesto olarak ortaya koyan İsrail'in yayılmacı planlarına karşı, mevcut statükonun korunabilmesi ve bölge güvenliği açısından dost ve kardeş İran'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin son derece önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.