Bekin: ABD ve İsrail'in İran Politikası Tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bekin: ABD ve İsrail'in İran Politikası Tehlikeli

09.03.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Bekin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan politikasının dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "ABD ve siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırgan güç politikasından önemli dersler çıkarmamız gerekmektedir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin siyonist İsrail'le birlikte "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini ortadan kaldırma" gibi tutarsız ve mesnetsiz gerekçelerle saldırılarına meşruiyet kazandırmaya çalıştığını ancak bunun inandırıcılıktan uzak olduğunu söyledi.

ABD'nin Körfez'de İran'a yönelik büyük ölçekli yığınaklar yaparak saldırı başlatması ile siyonist İsrail merkezli Yeni Orta Doğu Projesi'ni amaçlayan hamlesinin sadece İsrail'in güvenliğini öngördüğüne dile getiren Bekin, küresel güç odakları ve İsrail'in, güçlü ve etkin bir Türkiye'yi de arzulamadığını vurguladı.

"Her fırsatta uluslararası hukuku iğdiş eden ABD ve siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırgan güç politikasından önemli dersler çıkarmamız gerekmektedir." ifadesini kullanan Bekin, bu nedenle, küresel aktörlerin, Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye yönelik her türlü sinsi plan ve tahriklerine karşı serinkanlı yaklaşım içerisinde sağduyulu davranılması gerektiğini dile getirdi."

Bekin, "ABD güdümünde Orta Doğu'nun parçalanmasını bir manifesto olarak ortaya koyan İsrail'in yayılmacı planlarına karşı, mevcut statükonun korunabilmesi ve bölge güvenliği açısından dost ve kardeş İran'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin son derece önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Doğan Bekin, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Bekin: ABD ve İsrail'in İran Politikası Tehlikeli - Son Dakika

İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:10:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Bekin: ABD ve İsrail'in İran Politikası Tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.