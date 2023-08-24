Belçika Adalet Bakanı\'nın misafirleri polis minibüsüne tuvaletlerini yaptı, soruşturma başlatıldı

Belçika'da Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne'un doğum günü partisine katılan misafirler, evin yanındaki polis minibüsüne tuvaletini yapınca ülke karıştı. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken, tepkilerin hedefindeki bakana istifa çağrısı yapıldı.

BAKANIN MİSAFİRLERİ POLİS MİNİBÜSÜNE TUVALETİNİ YAPTI

Belçika'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Yerel basına göre, 14 Ağustos'ta Adalet Bakanı van Quickenborne, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk'taki evinde doğum günü partisi verdi. Partiye Başbakan Alexander de Croo'nun da aralarında olduğu üst düzey birçok davetli katıldı. Gecenin sonlarına doğru, alkolü fazla kaçırdığı anlaşılan 3 kişi bakanın evinden çıkarak, evinin etrafında nöbet tutan polis minibüsüne idrarını yaptı.

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ertesi gün olayı fark eden polis, kamera kayıtlarını inceledi. Faillerin bakanın misafirleri olduğu anlaşılınca, polise hakaret nedeniyle rapor hazırlandı ve federal savcılık soruşturma başlattı. Savcı Tom Janssens, görüntüleri inceleyerek, olaya karışanların kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını aktardı.

BAKANA İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan Bakan van Quickenborne'un kabinesinden yapılan açıklamada kendisinin olaya şahit olmadığı, konuklarının halka açık alanda gerçekleştirdikleri eylemden sorumlu tutulamayacağı bildirildi. Polis sendikası NSPV ise van Quickenborne'un istifasını istedi. Adalet Bakanı van Quickenborne'nun evi, geçen seneden bu yana uyuşturucu mafyası tarafından kaçırılma girişimi nedeniyle polis koruması altında tutuluyor.