Belçika Büyükelçisi Trabzon'u Ziyaret Etti

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Büyükelçi, kentteki temasları kapsamında makamında bir araya geldiği Vali Şahin ile bir süre görüştü.

Ziyaret anısına Van de Velde, Vali Şahin'e hediye takdim etti.

Büyükelçi, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Belçika ve Trabzon arasındaki turizm, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.