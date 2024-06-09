Belçika'da Halk Üç Ayrı Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor - Son Dakika
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Politika

Belçika'da Halk Üç Ayrı Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor

Belçika'da halk Avrupa Parlamentosu, federal meclis ve bölge parlamentoları için sandık başına gidiyor. Ülkede yaklaşık 8 milyon seçmen, Avrupa Parlamentosu, federal meclis ve eyalet meclisleri için oy kullanacak. Seçimlerde Türk kökenli adaylar da yer alıyor. Belçika'da tek başına iktidar beklenmiyor, koalisyon hükümeti kurulması için müzakereler yapılması gerekiyor.

09.06.2024 14:24
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Belçika'da halk Avrupa Parlamentosu, federal meclis ve bölge parlamentoları için sandık başına gidiyor.

Belçika'da halk Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle eş zamanlı federal ve bölgesel olmak üzere üç ayrı seçimde oy kullanmak üzere sandığa gidiyor. Avrupa Birliği kurumlarına da ev sahipliği yapan Belçika'da yaklaşık 8 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu'nun yanı sıra federal meclisin 150 üyesini ve son olarak da eyalet meclisleri için yarışan milletvekillerini belirlemek üzere oy kullanıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi çerçevesinde bazı bölgelerde kağıt pusula ile oy verilirken bazı bölgelerde ise elektronik oylama yapılıyor.

Üç bölgeli federal yapıya sahip Belçika'da aynı seçimlerin sonuçlarına göre topluluk adı verilen kültürel yönetimlerin de oluşması bekleniyor. 150 milletvekili seçilecek olan Federal parlamento ve bölge parlamentoları yanında Fransızca, Flemenkçe ve Almanca konuşan toplulukların eğitim ve kültür gibi alanlarda yetkili olan topluluk parlamentoları da bu seçimle belirlenecek.

Türk adaylar da yarışıyor

Başta başkent Brüksel bölge yönetimine olmak üzere Flaman ve Valon Bölge parlamentoları için aday listelerinde Türk kökenli adaylar da yer alıyor. 50'ye yakın Türk kökenli adayın farklı partilerin listelerinden girdiği genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 14.00'de sona erecek.

Sandıkların kapanmasıyla oy sayma işlemine geçilecek ve kesin sonuçların ise yarın açıklanmasını bekleniyor.

Tek başına iktidar beklenmiyor

Belçika'da bir siyasi partinin iktidara tek başına gelebilmesi için 76 sandalye gerekiyor. Ancak bugün yapılan seçimlerde herhangi bir partinin tek başına hükümet kurması beklenmiyor. Ülkenin yeniden koalisyon hükümeti kurulması için müzakerelerle zorlu bir süreçten geçmesi bekleniyor.

"Vatandaşlık görevimizi yaptık"

Belçika'nın Valon bölgesinin başkenti Namur kentinde Türkler oylarını kullanmak üzere sandığa gitti. Namur'da oy kullanan Berkan Sevimler, "Bugün Belçika'da seçim günü. Bugün Avrupa Parlamentosu seçimleri ve aynı zamanda milletvekilleri seçimleri yapılıyor. Namur'da yaşıyoruz. Namur Belçika devletinin Valon bölgesinin başkentidir. Namur Türk toplumu olarak ciddi bir nüfusa sahibiz. Burada hem sosyal hem ekonomik hayatın içindeyiz. Bugün de buraya gelerek vatandaşlık görevimizi yapmış bulunmaktayız" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Belçika'da Halk Üç Ayrı Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor - Son Dakika

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